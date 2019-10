НБА Мъри получи 70-милионен вот на доверие от Сан Антонио 22 октомври 2019 | 11:05 0



През сезон 2017/2018 той влезе в историята на НБА като най-младият играч, попаднал в някой от символичните отбори на най-добрите защитници. Тогава Мъри попадна във втората петица на защитниците след 97 отнети топки и 31 чадъра (1.2 отнети топки и 0.4 чадъра средно на двубой). Дежонте Мъри пропусна сезон 2018/2019 заради контузия, но от Сан Антонио вярват в него и удължиха договора му за още четири сезона. Агентът му Рич Пол потвърди новината пред ESPN, а базовата заплата в рамките на тези четири сезона ще бъде $64 милиона, но в сделката са заложени и различни бонуси, които могат да увеличат сумата до $70 милиона.23-годишният гард скъса кръстни връзки на коляното в предсезонната подготовка миналата година и остана извън терена през цялата кампания, но продължава да има важна роля в бъдещите планове на Грег Попович. Мъри направи стабилен последен сезон преди контузията и в 81 мача за Спърс показателите му бяха 8.1 точки, 5.7 борби, 2.9 асистенции и 1.2 отнети топки.През сезон 2017/2018 той влезе в историята на НБА като най-младият играч, попаднал в някой от символичните отбори на най-добрите защитници. Тогава Мъри попадна във втората петица на защитниците след 97 отнети топки и 31 чадъра (1.2 отнети топки и 0.4 чадъра средно на двубой). 0



