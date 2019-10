НБА Браун удължава договора си с Бостън 22 октомври 2019 | 10:52 0



копирано



With the announcement of @FCHWPO re-signing with the Celtics, here's what he had to say about what a successful season looks like for him: pic.twitter.com/MdRHIzwe6g — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 21, 2019 Джейлън Браун е постигнал разбирателство с Бостън и ще удължи договора си за още четири години, за които ще получи общо $115 милиона. 22-годишният баскетболист е част от Драфт 2016, като понеделник бе последен срок за избраните преди три години играчи да продължат новобранските си контракти. Агентът на Браун и Дани Ейндж са уточнили финалните детайли по сделката през миналия уикенд, като за Селтикс и Ейндж това е първи новобрански договор, който бива удължен, след този на Ражон Рондо през 2009 година. “Джейлън показа невероятни неща през последните три години и се превърна във фантастичен играч за нас в двете фази на играта. Той е страхоотен човек и работи здраво, а на 22-годишна възраст може да вкарва и да пази най-добрите в НБА. Джейлън е истински професионалист, който се справи прекрасно, приемайки ролята си миналия сезон и е основна част от нашите шампионски планове”, гласи изказване на Ейндж, разпространено от Селтикс. "Jaylen is a true professional who did a great job accepting his role last season, and he is a major part of our championship goals.”



Full release: https://t.co/aCgwz2x15n pic.twitter.com/zfy4ihySiw — Boston Celtics (@celtics) October 21, 2019

201-сантиметровият Браун бе избран под №3 в Драфта, а досега в кариерата си има 222 мача за “келтите” в редовния сезон и в тях записва средни показатели от 11.2 точки, 4.0 борби, 1.3 асистенции и 0.8 отнети топки. В три плейофни кампании бившият играч на колежанския Калифорния пък е записал 44 мача със средни 12.1 точки, 4.0 борби и 1.1 асистенции, като през сезон 2017/2018 игра в 18 мача от елиминациите и впечатли с 18.0 точки, 4.8 борби и 1.4 асистенции. 201-сантиметровият Браун бе избран под №3 в Драфта, а досега в кариерата си има 222 мача за “келтите” в редовния сезон и в тях записва средни показатели от 11.2 точки, 4.0 борби, 1.3 асистенции и 0.8 отнети топки. В три плейофни кампании бившият играч на колежанския Калифорния пък е записал 44 мача със средни 12.1 точки, 4.0 борби и 1.1 асистенции, като през сезон 2017/2018 игра в 18 мача от елиминациите и впечатли с 18.0 точки, 4.8 борби и 1.4 асистенции.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 63 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1