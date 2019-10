Бейзбол Хюстън е най-изявеният фаворит в Световните серии след 2007 г. 22 октомври 2019 | 11:06 0



Това е най-ниският коефициент за участник във финала на Мейджър лийг след 2007 г., когато залози за крайна победа на Бостън Ред Сокс срещу Колорадо Рокис се приемаха при 1.42. Тогава "червените чорапи" разгромиха съперника си с 4-0 победи.



The calm before the storm. #TakeItBack pic.twitter.com/KtGMbAifHG — Houston Astros (@astros) October 21, 2019

Сега шампионската серия във формат "4 от 7" започва с два мача на ст. "Минит Мейд Парк" в Хюстън тази и утре вечер. След това предстоят поне два мача на ст. "Нешънълс Парк" в столицата в петък и събота. В Окръг Колумбия ще бъде и евентуалната пета среща в неделя, а при необходимост двубои №6 и №7 ще се играят в Тексас идните вторник и сряда.



Питчерският дуел в мач №1 довечера (от 3:08 ч. българско време след полунощ) ще противопостави машината на Астрос Герит Коул (3-0 в плейофите, 0,40 ERA, 32 страйкаута) срещу аса на Нешънълс Макс Шързър (2-0, 1,80 ERA, 27 страйкаута). Стартери в мач №2 ще бъдат съответно Джъстин Верландер (1-2, 3,70 ERA, 29 К) и Стивън Страсбърг (3-0, 1,64 ERA, 33 К).



Who are you giving the ball to? pic.twitter.com/act4e1OqEE — MLB (@MLB) October 22, 2019

При преместването на Световните серии във Вашингтон столичани ще връчат топката на Патрик Корбин (1-2, 7,43 ERA, 26 К), а тексасци ще разчитат на Зак Грайнке (0-2, 6,43 ERA, 16 К). Засега двамата мениджъри още не са обявили избора си за мач №4, но този на Нешънълс – Дейв Мартинес, най-вероятно ще използва Анибал Санчес (1-0, 0,71 ERA, 14 K). В зависимост от развоя на серията колегата му Ей Джей Хинч пък може да заложи на Хосе Уркиди (0-0, 2,08 ERA) или Брад Пийкок (0-0, 3,38 ERA) или да призове Коул след тридневна почивка.



Всички мачове от Световните серии ще бъдат излъчвани от телевизия "Фокс Спортс", както и на официалния сайт на МЛБ за абонати на MLB.tv. На Балканския п-ов права за пряко предаване има сръбският канал "Арена Спорт 3".



