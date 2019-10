Тенис Григор Димитров показа колебания, но стигна най-после до победа номер 300 21 октомври 2019 | 21:33 - Обновена 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров започва участието си в турнира от сериите АТР 500 във Виена. Негов съперник в първия кръг е Дамир Джумхур, като срещата ще бъде излъчвана пряко в спортните канали на А1. ПЪРВИ СЕТ Григор започна с два невърнати първи сервиса по диагоналите, след което с грешка от бекхенд загуби разиграване, проведено основно от задната страна на ракетите на двамата. Невърнат втори сервис по диагонала го изведе до 40-15, след което дойде и първата двойна грешка. Тя бе компенсирана с мощен начален удар по диагонала в полето за предимство, след което българинът предизвика сбъркан форхенд на противника, разхождайки го по широчината на корта. Джумхур изглеждаше по-нервният от двамата, като започна с двойна грешка, а после сбърка от форхенд и бекхенд, за да се стигне до 0-40. Босненецът сякаш търсеше контрола върху ударите си, защото ги пресилваше, след като в първия сет не прехвърли мрежата един-два пъти. Джумхур закъсня за високо отскочила топка в средата на полето му след бекхенд на Григор и прати отново кълбото в аут за бърз пробив - 2:0! Гришо заби първия си ас за 15-0, но после направи две грешки в близост до мрежата в момент, когато бе подготвил отлично разиграването за завършване с уинър по правата. Агресивният му втори му сервис в полето за предимство продължаваше да тормози бекхенда на противника, а и като цяло началният удар към тази страна на ракетата на Джумхур осигуряваше предимство в разиграванията. При 40-30 обаче Димитров бе затруднен сериозно от по-"балонен" форхенд на босненеца и сбърка, но след това в почти идентична ситуация се справи с мощен форхенд. Поредният невърнат втори сервис осигури преднина от 3:0 на българина за около 10 минути игра. Как се превежда на английски? :) @GrigorDimitrov @ErsteBankOpen pic.twitter.com/IhbgreTWeZ — Lidiya Gavazova (@lira919) October 21, 2019 Ретурите на Григор продължаваха предимно да бъдат агресивни и дълбоки, а той стигна до 30-30 след спечелена размяна на бекхенд-слайсове и коварен форхенд в близост до мрежата, който предизвика нова грешка на Джумхур. Мрежата се намеси в полза на родения в Хасково тенисист и той стигна до шанс за нов пробив, но босненецът пък извади късмет в следващия момент, защото хвана линията при изпълнение на сервис-мрежа. Тактиката се повтори отново с успех за Джумхур, но Григор отказваше да се предаде и се движеше с голяма лекота. Един от аспектите, които не вървяха на обичайното високо ниво досега в мача за Димитров, бяха минаващите му удари. Няколко такива неуспешни опита осигуриха в крайна сметка гейма за босненеца, а и некачествено стоп-воле на Гришо също помогна - 3:1. Българинът започна с директна точка от серивс, но след това дойде нова грешка от воле край мрежата, а пък Джумхур съвсем повиши риска и силата в ударите си, като пак атакуваше мрежата и стигна до 15-30. Два невърнати първи сервиса към бекхенда осигуриха обрат до 40-30, а след това грешка от форхенд на Джумхур осигури гейма - 4:1. Григор най-накрая направи успешен минаващ удар от бекхенд при поредното излизане на мрежата на съперника, а след това реализира и уинър от бекхенд, печелейки размяна на няколко по-високи и меки удара по диагоналите - 0-30. Грешка при опит за къса топка на босненеца го вкара в още по-голяма беда за 0-40, а страхотни бекхенд-слайсове на Димитров провокираха нов пропуск на противника му - 5:1. Ас номер 3 за българина бе последван от много качествен ретур с цената на уинър от страна на Джумхур. Ас номер 4, отново по правата в полето за равенство, дадоха предимство на нашия тенисист, след което пък майсторска къса топка на босненеца направи резултата 30-30. Ново излизане на мрежата на Джумхур принуди Гришо да се защитава и след качествен смач от коварна позиция се стигна до първи шанс за рибрейк - 30-40. Димитров го неутрализира с чудесен форхенд по правата, а после движението му отново бе тествано максимално от агресивния противник, който в крайна сметка си осигури втори брейк-бол, но аплодисменти имаше и за българина. За съжаление, красиво разиграване бе загубено с грешка от форхенд по обратния диагонал на Григор, който не можа да затвори сета при първата си възможност - 5:2. Next up at the @ErsteBankOpen...@GrigorDimitrov vs. @DzumhurDamir

#ErsteBankOpen pic.twitter.com/HBlmIi2G55 — Tennis Channel (@TennisChannel) October 21, 2019 Ретур-уинър от форхенд на Димитров бе последван от великолепен минаващ бекхенд по правата за 0-30, но нова маркова къса топка от Джумхур му заслужи намаляване на пасива. Загубена размяна на бекхенди (отново предимно с висока траектория от босненеца) доведе до 30-40, но пък грешка при опит за поредна къса от съперника осигури сетбол. Няколко поредни форхенди на Джумхур към бекхенда на съперника бяха завършени с уинър по обратния диагонал от негова страна за дюс. Два добри сервиса от неговата ракета все пак му осигуриха спечелване на гейма - 5:3. Григор направи двойна грешка, но после майсторски спечели продължително разиграване от основната линия с премерено излизане на мрежата форхенд-воле за 15-15. Ас номер 5 по правата в полето за равенство доведе до 30-15, а после нов хубав втори сервис свърши работа за предизвикване на грешка на съперника - два сетбола. Следващото разиграване бе интригуващо и включваше качествена размяна на бекхенд-слайсове, но Джумхур пак "привика" на мрежата противника си и го надхитри. Невърнат сервис по диагонала в полето за предимство осигури сета на българина - 6:3 за 38 минути. ВТОРИ СЕТ Димитров започна безмилостно с пробив на нула след форхенд-уинър по правата, бекхенд-уинър към същата точка на корта, после провокира грешка край мрежата с добър минаващ удар от задната страна на ракетата си. Нов форхенд-уинър материализира пробива, но за съжаление ситуацията бе огледална в следващия гейм - 0-40. Два пъти Григор сбърка форхенд по диагонала в движение и това наклони везните в полза на съперника му. Следващите две продължителни разигравания се развиха в негова полза, но неприятното бе липсата на първи сервис. Джумхур извади огромен късмет с намиране на линията в следващия момент и направи желания рибрейк - 1:1. Босненецът сервира три пъти сякаш изненадващо за противника си и се облагодетелства от три грешки, но пък след това направи две непредизвикани от бекхенд за 40-30. Сервис-мрежа и воле от бекхенд на Джумхур го изведоха напред в резултата за първи път в двубоя - 1:2. Григор реагира по най-добрия начин с три поредни вкарани първи сервиса и завършващи форхенди, а нова бърза точка му осигури равенство 2:2. Босненецът направи двойна грешка, а после сбърка воле край мрежата за 0-30. Нова двойна за малко не накара Джумхур да счупи ракетата си, а с агресивни бекхенди от основната линия Григор дочака пропуск на съперника и отново осъществи пробив на нула - 3:2. Григор поведе с 30-0 след лесно спечелени точки с качествени сервиси и форхенди, но после не сполучи с къса топка, тъй като бе матиран на мрежата. Григор поведе с 40-15 след много дълбок втори сервис по диагонала в полето за предимство (с преглеждане от "ястребовото око"), а след това спечели размяна от форхенди в момент, в който Джумхур искаше да смени посоката - 4:2. Босненецът имаше късмет след намеса на мрежата за 40-15, но после Григор направи майсторска къса за 40-30, след което пък завърши с грешка хубаво разиграване, в което дори бе притиснал "до стената" опонента си - 4:3. Грешка от форхенд в близост до мрежата и двойна грешка отново поставиха Гришо под напрежение при 0-30, като Джумхур се възползва да атакува и да бъде агресивен, което му осигури троен брейк-бол. Невърнат първи сервис по диагонала в полето за равенство и моментална атака към мрежата с хубав апроуч от форхенд все пак намалиха изоставането до 30-40. Непредизвикана грешка от форхенд в най-неподходящия момент коства на Димитров преднината му от пробив - 4:4. И двамата демонстрираха нерви в следващия гейм, който след техни грешки вървеше 30-30, а точно тогава Григор не успя да влезе в разиграване със сбъркан ретур от форхенд. Страхотен бекхенд в комбинация от технично воле на българина вкараха гейма в дюс, но после неуспешен опит за минаващ удар от задната страна на ракетата наклони везните в полза на Джумхур. И босненецът обаче сбърка форхенд за ново 40-40, но после пък направи великолепна къса топка. Григор издържа в следващото разиграване и направи четири агресивни форхенда, за да провокира все пак грешка от опонента си и отново да влезе в дюс. Грешна преценка на босненеца, когато той спря да играе, но топката на Димитров се оказа добра, доведе до брейк-бол. Триков удар с ракета зад гърба и зад краката не сполучи в полза на българина, но битката продължи с още един дюс впоследствие. Джумхур издържа и дочака грешка от форхенд на противника, а после сбъркан бекхенд-слайс доведе до 4:5. Григор изигра перфектен гейм на нула, завършен с бекхенд-уинър по правата за 5:5. Димитров задържа високото ниво от предишните няколко минути и стигна до два брейк-бола, провокирайки (или дочаквайки) грешки на противника, но първият бе неутрализиран след непредизвикано сбъркан форхенд по диагонала от негова страна - 30-40. Страхотен бекхенд по правата на Джумхур от контраатакуваща позиция го изведе до дюс, но после същото упражнение не бе изпълнено качествено и Григор получи трети шанс за пробив. Българинът направи елегантен минаващ бекхенд в близост до мрежата и се поздрави в успех за 6:5. Непредизвикана грешка при 15-15 наклони везните в полза на босненеца, но пък фантастичен минаващ удар от задната страна на ракетата избавиха Гришо от деликатна позиция, когато бе притиснат в разиграването. Невърнат сервис по диагонала в полето за равенство и същото упражнение към другата половина на корта свършиха работа за Димитров - 6:3, 7:5 за 95 минути игра.

