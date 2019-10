Бойни спортове Цветозар Кючуков - Нинджата сменя Богдан Шумаров на SENSHI 4 21 октомври 2019 | 16:58 - Обновена 0



Състезателят на столичния спортен клуб „Армеец“ е на 29 години и има два медала от Европейски първенства по кикбокс. През 2018 година той печели сребро, а година по-рано става трети. Има две вицешампионски титли от Световната купа по кикбокс на Унгария и от Световната купа Best fighter през 2017 в Италия. По време на мачовете си „Нинджата“ залага на атаки от близка и средна дистанция, а физическата му издържливост и динамичната му игра го правят сериозен опонент. Висок е 182 см, а двубоят му на 26 октомври в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна ще е дебютът му в епичното бойно шоу.





Противникът, срещу когото Кючуков ще се бие, Сулиман Косумов е на 31 години и е висок 177 см. Руснакът е финалист на известния супертурнир Tatneft Cup и вече има участие в SENSHI. През юли в третото издание на бойната верига в Камчия той стигна до финал след киоушин двубои по правилника на Професионалната лига на Световния киокушин съюз. В тези битки, освен фул контакт удари, са позволени прехвърляния, както и атаки с ръце и лакти в главата. По пътя си 31-годишният руснак отстрани противници от Украйна и Казахстан, но на финала отстъпи пред друг българин - Петър Стойков.





Сблъсъкът между Косумов и „Нинджата“ на арената на SENSHI ще е в стил фул контакт карате в категория до 75 кг. VIP маси и билети за бойното шоу може да се закупят от мрежата на Eventim.bg, във всяка каса на Easy Pay или по електронен път от онлайн платформата Easy GO. Билети се продават и на касите на Двореца на културата и спорта и онлайн (може да закупите своя пропуск от ТУК. Билетите са на цени от 10 лв. и 20 лв.





Специално за галата у нас ще пристигнат холандската кикбокс легенда Петер Артс и четирима от неговите най-добри състезатели, които ще се бият на SENSHI. Сред специалните гости ще бъде и четирикратният шампион на К-1 - Ернесто Хуст. Четвъртото издание на спортното шоу ще предложи 12 киокушин и кикбокс сблъсъка на ринга между бойци от близо 10 страни. За пръв път на SENSHI ще се проведе и женски двубой на арената. Световната ни и европейска шампионка по кикбкокс и муай тай Теодора Кирилова ще се изправи срещу непобеждавана до момента състезателка от Русия.

