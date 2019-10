Моуриньо за критиките на Клоп към стила на Ман Юнайтед: Просто не харесва менюто

Манчестър Юнайтед игра със сърце и имаше ясен план за победа срещу Ливърпул, но равенството в крайна сметка е справедливият резултат, заяви бившият мениджър на "червените дяволи" Жозе Моуриньо в студиото за "Скай Спортс". Двата отбора завършиха именно 1:1, като мърсисайдците изравниха късно в мача с гол на Адам Лалана.

Моуриньо заяви, че Оле Гунар Солскяер може да бъде "горд и леко разочарован", след като неговият тим допусна изравняване.

"Труден мач за анализиране. Юнайтед определено имаше план как да спечели срещата, а Юрген реагира и промени играта на своя тим в последните 20 минути. Опита да вкара разнообразие и принуди Юнайтед да реагира. Той пусна повече хора в средата, Ливърпул започна да атакува масирано, бековете също се активизираха.

"Юрген им създаде проблеми и бе възнаграден за това, но в същото време Оле и Юнайтед се представиха чудесно. Мисля, че могат да бъдат разочаровани, защото загубиха две точки с една единствена грешка.

"В началото на мача исках просто да видя сърцата игра от Юнайтед. Точно това се случи, но и много повече. Бяха организирани и очевидно имаха ясен план пред себе си. Може би ще се съгласите с мен, а може би не, но със сигурност те имаха стратегия за този двубой и се придържаха към нея.

For a guy that was sacked by Manchester United, I didn't expect this level of Class & respect from José Mourinho when talking about Ole's Team. Zero Saltiness showed almost all the time. Another evidence that he's an Alpha Male. Love him. #MUFC pic.twitter.com/amNsBtJoq7

На полувремето Греъм Сунес ни представи потенциалния проблем, че е много трудно да издържиш 90 минути в интензивна защита. Юнайтед наистина не успя. "В края на мача Ливърпул беше по-добрият отбор, така че равенството изглежда справедливо. Ако аз бях Оле обаче, щях да бъда леко разочарован, защото момчетата дадоха всичко от себе си", каза той.

Португалецът се изказа критично и по повод изказването на Юрген Клоп след мача, когато германецът остана недоволен от защитната игра на "червените дяволи" и заяви, че само един от двата отбора е искал да играе.

"Мисля, че той просто не харесва менюто, защото никога не е побеждавал Юнайтед на "Олд Трафорд". Той харесва месо, а получава риба", заяви бившият наставник на Ман Юнайтед.

Jurgen Klopp complained that United have set up defensively every time they've played since he's been in at LFC.



Mourinho:"That's because he didn’t beat Man United at Old Trafford. He didn’t like the menu. He wanted meat and got fish.”



Classic Jose #MUFC #JoseMourinho pic.twitter.com/fuGGARvMNK