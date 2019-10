Тенис Сафин: Медведев е по-спокоен и може да постигне повече от мен 21 октомври 2019 | 14:25 - Обновена 0



Сафин бе запитан и какво, според него, трябва да подобри още в играта си 23-годишният Медведев. “Той трябва да израства и да натрупа повече опит, за да е способен да побеждава Рафа Надал или Роджър Федерер на финалите. Иначе ще е трудно. Тежко е да се състезаваш, когато ти липсва достатъчно опит, защото тези мачове се решават от един или два удара”, коментира, цитиран от TennisWorld, 39-годиншият Сафин, шампион на US Open (2000) и Australian Open (2005). Бившият №1 в света и носител на 2 титли от “Големия шлем” Марат Сафин сподели мнението си за сънародника си Даниил Медведев, който прави фантастичен сезон и достигна до финала на US Open, където отстъпи в драматична петсетова битка пред Рафаел Надал. Попитан дали вижда прилики между своята игра и тази на Медведев, Сафин отговори така: “Не, не мисля, по-скоро стиловете ни на игра са противоположни. Но мисля, че той е по-спокоен и заради това има по-добри шансове да постигне повече цели от мен”.Сафин бе запитан и какво, според него, трябва да подобри още в играта си 23-годишният Медведев. “Той трябва да израства и да натрупа повече опит, за да е способен да побеждава Рафа Надал или Роджър Федерер на финалите. Иначе ще е трудно. Тежко е да се състезаваш, когато ти липсва достатъчно опит, защото тези мачове се решават от един или два удара”, коментира, цитиран от TennisWorld, 39-годиншият Сафин, шампион на US Open (2000) и Australian Open (2005).

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

