Двама арестувани в Англия за расистко нападение по време на мач

Двама мъже са арестувани по подозрение, че са осъществили съвместно нападение на расистка основа по време на квалификационния мач от турнира за Купата на Англия между Харинги бъро и Йеовил Таун, който се е състоял в Северен Лондон, информираха от полицията.

Мъжете, които са на 23 и 26 години, са арестувани днес в Чард и в намиращия се в югозападното графство Самърсет град Йеовил, като са разследвани за направени расистки коментари по време на мача, се казва още в полицията.

Two men have been arrested by police investigating reports of racist abuse during Saturday's FA Cup match between Haringey Borough and Yeovil Town.



