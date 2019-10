Райола предлага Ибрахимович на Интер

Известният футболен агент Мино Райола е предложил клиента си Златан Ибрахимович на италианския гранд Интер, съобщава "Ил Джиронале". 38-годишният Ибрахимович е с изтичащ договор в края на календарната година с Лос Анджелис Галакси и по всичко изглежда ще напусне американския шампионат.

