Ели Василева заби 20 точки в драма с много рекорди (видео + снимки)

Incredibile prestazione ieri del capitano @cristinachirichella10 che ha messo a segno ben 26 punti con il record assoluto di 13 muri #igorvolley #novara #insiemesiamopiùforti #credercisempre #crazyteam #ILoveVolley

A post shared by Igor Volley Novara (@igor_volley) on Oct 21, 2019 at 2:50am PDT