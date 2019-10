НБА Продадоха гимназиален екип на ЛеБрон за $187 хиляди 21 октомври 2019 | 12:26 0



Още като ученик ЛеБрон Джеймс бе определян като феномен в играта с оранжевата топка, а кариерата му в НБА само потвърди прогнозите на специалистите от началото на века - крилото спечели три титли, три награди за "Най-полезен играч" във Финалите, още 4 приза за "Най-полезен играч" през редовния сезон и до момента има 15 участия в "Мача на звездите". Гимназиалният екип на ЛеБрон Джеймс бе продаден на търг за сумата от 187,5 хиляди долара, съобщиха американските медии. Въпросните потник и шорти са тези, с които баскетболистът позира на корицата на "Спортс Илюстрейтед" през 2002 година, когато е едва 17-годишен.Още като ученик ЛеБрон Джеймс бе определян като феномен в играта с оранжевата топка, а кариерата му в НБА само потвърди прогнозите на специалистите от началото на века - крилото спечели три титли, три награди за "Най-полезен играч" във Финалите, още 4 приза за "Най-полезен играч" през редовния сезон и до момента има 15 участия в "Мача на звездите".

