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България Bulgaria

България 0:6 Англия

последен:
14.10.2019

България - Чехия

следващ:
17.11.2019

създаване: 1923г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Борислав Михайлов
треньор: Красимир Балъков
web: България

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БГ Футбол

Лечков: Георги Дерменджиев е новият селекционер на България

21 октомври 2019 | 11:50 - Обновена
Лечков: Георги Дерменджиев е новият селекционер на България
Първият вицепрезидент на Българския футболен съюз в оставка Йордан Лечков заяви пред Sportal.bg, че Георги Дерменджиев вече може да се счита за селекционер на националния отбор.

България - Англия@@@

"Обявявам го пред вашата медия, нека се знае: Георги Дерменджиев е новият старши треньор на България. Всичко е уточнено, той вече е селекционер. Утре ще довършим нещата документално. Няма какво да го обявяваме, обявил съм го пред вашия сайт", каза Лечков.

ЕВРО 2020
8 кръг, понеделник 14 октомври
България
0:6краен резулат
Англия
Стадион: Васил Левски
Съдия: Ivan Bebek
4
23
21
3
15
7
16
12
18
10
11
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9
21
Красимир Балъков
Гарет Саутгейт
4-4-1-1
4-3-3
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Джордан Пикфорд1 Джордан Пикфорд
Георги Пашов Георги Пашов4 Киърън Трипиър2 Киърън Трипиър
Камен Хаджиев Камен Хаджиев21 Тайрън Мингс5 Тайрън Мингс
Георги Терзиев Георги Терзиев15 Хари Магуайър6 Хари Магуайър
Петър Занев Петър Занев3 Бен Чилуел3 Бен Чилуел
Кирил Десподов Кирил Десподов11 Рос Баркли10 Рос Баркли
Георги Сърмов Георги Сърмов8 Хари Уинкс4 Хари Уинкс
Георги Костадинов Георги Костадинов7 Джордан Хендерсън8 Джордан Хендерсън
Вандерсон Вандерсон9 Маркъс Рашфорд11 Маркъс Рашфорд
Ивелин Попов Ивелин Попов10 Хари Кейн9 Хари Кейн
Исмаил Иса Исмаил Иса19 Рахийм Стърлинг7 Рахийм Стърлинг
Резерви
Божидар Краев Божидар Краев12 Джейдън Санчо17 Джейдън Санчо
Галин Иванов Галин Иванов18 Мейсън Маунт20 Мейсън Маунт
Кристиян Малинов Кристиян Малинов16 Калъм Уилсън21 Калъм Уилсън
85' Хари Кейн  Хари Кейнгол
Вандерсонизлиза Вандерсон  76' Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордизлиза
Кристиян Малиноввлиза Кристиян Малинов  Калъм Уилсън  Калъм Уилсънвлиза
73' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлингизлиза
Джейдън Санчо  Джейдън Санчовлиза
72' Рос Баркли  Рос Барклиизлиза
Мейсън Маунт  Мейсън Маунтвлиза
69' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлинггол
Исмаил Исаизлиза Исмаил Иса  68'
Галин Ивановвлиза Галин Иванов 
Георги Сърмовизлиза Георги Сърмов  46'
Божидар Краеввлиза Божидар Краев 
45' Рахийм Стърлинг  Рахийм Стърлинггол
32' Рос Баркли  Рос Барклигол
20' Рос Баркли  Рос Барклигол
7' Маркъс Рашфорд  Маркъс Рашфордгол
4' Джордан Хендерсън  Джордан Хендерсънжълт картон
0 Голове 6
2 Ъглови удари 2
12 Центрирания 13
2 Засади 1
2 Точни удари 13
26 Тъчове 20
2 Неточни удари 5
6 Удари от вратата 3
36 Притежание на топката % 64
0 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 2
6 Извършени фалове 9
ЕВРО 2020 М П Р З Г точки
1 Англия Англия
6
5
0
1
26:6 (20)
15
2 Чехия Чехия
6
4
0
2
11:9 (2)
12
3 Косово Косово
6
3
2
1
12:10 (2)
11
4 България България
7
0
3
4
5:17 (-12)
3
5 Черна гора Черна гора
7
0
3
4
3:15 (-12)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
ФИЛИП ДРУМЧЕВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 3295

Добави коментар ›› Коментари (18)

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Bt
(Гост) 18
отговор
21 октомври 2019 | 12:22

по важно е кой ще поеме управлението на БФС и по какъв план ще работят дюш. Колкото и треньори да се сменят разлика няма да има като няма качествени футболисти. В националния треньорите са като бушони които гърмят да предпазят управлението!!! Рейтинг: 0 0

ЛУПИ
(Гост) 17
отговор
21 октомври 2019 | 12:17

Големи хейтъри... на чичо Гошо не можете да му стъпите, Ловчанлии Рейтинг: 3 1

rovch
(Гост) 16
отговор
21 октомври 2019 | 12:14

Балъков беше най-ниската възможна летва, така че, който и да е след него ще е по-добре. Чичо Гошо поне е няколко класи над него, ще видим още другия месец дали ще има промени. Ако почне и той да вика разни недоразумения като Сърмов, Галин Иванов, малката перука и т.н., значи ще си караме по стария начин. Рейтинг: 12 1

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PERUKAN
(Гост) 14
отговор
21 октомври 2019 | 12:13

С мен лошо, без мен два пъти по-лошо Рейтинг: 4 1

i
(Гост) 13
отговор
21 октомври 2019 | 12:12

Егати мафията. Работническо дело спуска имената, които Политбюро им дава. ГНУУУУУУУУСС Рейтинг: 3 0

Кирим освободи Перукан
(Гост) 12
отговор
21 октомври 2019 | 12:11

Не е Бойко освободителя. Кирим Полиграф освободи Перукан.Заради вратарската провокация да бъдат българи Рейтинг: 3 1

ahahaha
(Гост) 11
отговор
21 октомври 2019 | 12:09

хахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахаха Рейтинг: 0 0

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Спуртал кат БКП орган
(Гост) 10
отговор
21 октомври 2019 | 12:08

Органът Спуртал обяви жрланието на Кимим Агов Полиграф. Дедо Гочко Бибочко ще е Рейтинг: 6 1

Пламен Янков
(Гост) 9
отговор
21 октомври 2019 | 12:05

Дано да направи нещо и с национала, както направи с Лудогорец! Рейтинг: 22 3

ьордо
(Гост) 8
отговор
21 октомври 2019 | 12:05

Купете му нова шуба на тоя мизерник.По-прост не можахте ли да намерите ? Рейтинг: 13 12

ГМО-боклуци
(Гост)
21 октомври 2019 | 12:11

По-прост от тебе няма. Рейтинг: 8 2

Levski Sofia
(Гост) 7
отговор
21 октомври 2019 | 12:03

Малееее хахахааха шубата е сега ще ни до затрие! Рейтинг: 6 10

фен
(Гост) 6
отговор
21 октомври 2019 | 12:02

архитекта на лудогорец Рейтинг: 12 2

Сливен
(Гост) 5
отговор
21 октомври 2019 | 11:58

Сливен мрази Лечков Рейтинг: 17 3

Ахмед
(Гост) 4
отговор
21 октомври 2019 | 11:56

Не може да е истина....плешивкото да се обеси Рейтинг: 9 5 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Националите с нов треньор до петък
                
                
                  Националите с нов треньор до петък

                 
                
              

              

                
                  
                  Медиите на Острова отразиха оставката на Балъков
                
                
                  Медиите на Острова отразиха оставката на Балъков

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Не бягам от отговорност!
                
                
                  Балъков: Не бягам от отговорност!

                 
                
              

              

                
                  
                  Касабов: На следващия Конгрес няма да се кандидатирам за президент на БФС
                
                
                  Касабов: На следващия Конгрес няма да се кандидатирам за президент на БФС

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






ЦСКА фалира и три години по-късно България ...
16 октомври 2019

През 2016 г. пренаписахме правилата за развитие на българския спорт и срещу Англия обрахме плодовете на нашия трудВчера премиерът на България Бойко Борисов поиска оставката на президента на БФС Борислав Михайлов, ...









							
							
						

						
						






Христо Крушарски: ЦСКА по-добре да не идват, ще ...
20 октомври 2019


Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски даде обширно  интервю пред "Тема спорт" преди сблъсъка на неговия тим срещу ЦСКА-София.  Двубоят е в неделя от 17:30 часа на "Лаута".



Г-н Крушарски, ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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