Лечков: Георги Дерменджиев е новият селекционер на България

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БГ Футбол
Първият вицепрезидент на Българския футболен съюз в оставка Йордан Лечков заяви пред Sportal.bg, че Георги Дерменджиев вече може да се счита за селекционер на националния отбор.
"Обявявам го пред вашата медия, нека се знае: Георги Дерменджиев е новият старши треньор на България. Всичко е уточнено, той вече е селекционер. Утре ще довършим нещата документално. Няма какво да го обявяваме, обявил съм го пред вашия сайт", каза Лечков.
ЕВРО 2020
8 кръг, понеделник 14 октомври
България
0:6краен резулат
Англия
Стадион: Васил Левски
Съдия: Ivan Bebek
4
23
21
3
15
7
16
12
18
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3
8
17
9
21
4-4-1-1
4-3-3
0 Голове 6
2 Ъглови удари 2
12 Центрирания 13
2 Засади 1
2 Точни удари 13
26 Тъчове 20
2 Неточни удари 5
6 Удари от вратата 3
36 Притежание на топката % 64
0 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 2
6 Извършени фалове 9
8 халф
10 вратар
x
0:1
(7`) Маркъс Рашфорд
0:2
(20`) Рос Баркли
0:3
(32`) Рос Баркли
0:4
(45`) Рахийм Стърлинг
0:5
(69`) Рахийм Стърлинг
0:6
(85`) Хари Кейн
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(Гост) 18
отговор
по важно е кой ще поеме управлението на БФС и по какъв план ще работят дюш. Колкото и треньори да се сменят разлика няма да има като няма качествени футболисти. В националния треньорите са като бушони които гърмят да предпазят управлението!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
Големи хейтъри... на чичо Гошо не можете да му стъпите, Ловчанлии Рейтинг: 3 1
(Гост) 16
отговор
Балъков беше най-ниската възможна летва, така че, който и да е след него ще е по-добре. Чичо Гошо поне е няколко класи над него, ще видим още другия месец дали ще има промени. Ако почне и той да вика разни недоразумения като Сърмов, Галин Иванов, малката перука и т.н., значи ще си караме по стария начин. Рейтинг: 12 1
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(Гост) 14
отговор
С мен лошо, без мен два пъти по-лошо Рейтинг: 4 1
(Гост) 13
отговор
Егати мафията. Работническо дело спуска имената, които Политбюро им дава. ГНУУУУУУУУСС Рейтинг: 3 0
(Гост) 12
отговор
Не е Бойко освободителя. Кирим Полиграф освободи Перукан.Заради вратарската провокация да бъдат българи Рейтинг: 3 1
(Гост) 11
отговор
хахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахахахахахахаххахахаххахахаха Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 10
отговор
Органът Спуртал обяви жрланието на Кимим Агов Полиграф. Дедо Гочко Бибочко ще е Рейтинг: 6 1
(Гост) 9
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Дано да направи нещо и с национала, както направи с Лудогорец! Рейтинг: 22 3
(Гост) 8
отговор
Купете му нова шуба на тоя мизерник.По-прост не можахте ли да намерите ? Рейтинг: 13 12
(Гост)
По-прост от тебе няма. Рейтинг: 8 2
(Гост) 7
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Малееее хахахааха шубата е сега ще ни до затрие! Рейтинг: 6 10
(Гост) 6
отговор
архитекта на лудогорец Рейтинг: 12 2
(Гост) 5
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Сливен мрази Лечков Рейтинг: 17 3
(Гост) 4
отговор
Не може да е истина....плешивкото да се обеси Рейтинг: 9 5