Смениха коляното на звезда от UFC

Атрактивният състезател трябваше да се подложи на нова операция. Вече и коляното му е изкуствено, след като Биспинг сложи изкуствено око.



„Нямах възможност да разтегна крака си от години. От 6 месеца насам болката беше толкова екстремна, че нямаше как да разхождам кучетата си около блока. Виках Ребека агонизирайки, да ме прибере вкъщи“, призна ММА боецът.

View this post on Instagram A post shared by Mikebisping (@mikebisping) on Oct 17, 2019 at 4:13pm PDT Наскоро в подкаст 40-годишният Биспинг извади изкуственото си око в ефир, признавайки си факта, че в последните му срещи в UFC той се е бил с едно око.



Биспинг сподели, че е наполовина сляп от двубоя му с Витор Белфорт от 2013-та. Тогава Белфорт печели чрез технически нокаут, но по онова време бразилецът е на тестостерон терапия и при един удар в главата, ретината на Биспинг се отлепва.

Michael Bisping is a legend. pic.twitter.com/fg1TG4SwnO — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) October 3, 2019 След сблъсъка си с Белфорт, Биспинг победи Алън Белчер, Чунг Ли, Си Би Долауей, Андерсон Силва, Талес Лейтес, Люк Рокхолд и Дан Хендерсон.

