Моуриньо: Ще се опитам да си намеря работа като на Солскяер

Бившият мениджър на Мачнестър Юнайтед Жозе Моуриньо отправи хаплив коментар по адрес на наследника си на “ Олд Трафорд Оле Гунар Солскяер . Според Специалния норвежецът говори прекалено много за бъдещето на отбора.

“От Юнайтед си направиха добър PR през седмицата с цел да изяснят ситуацията или за да се опитат да създадат добра атмосфера за мача с Ливърпул. Мисля, че се справиха много добре. От изказванията им разбрах, че целта им е бъдещето. Ще се опитам да си намеря работа като тази на Оле, която е да говори през цялото време за бъдещето, докато е защитен от настоящето. Мисля, че това е чудесна ситуация. Той си има тригодишен договор, като важни са бъдещето и младите играчи. Едва в края на изказванията си споменава, че резултатите са важни. Мисля, че това е страхотна работа, която да вършиш в огромен клуб като Манчестър Юнайтед”, коментира Моуриньо, който беше гост в студиото на “Скай Спортс” за дербито между “червените дяволи” и Ливърпул.

