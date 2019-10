Тенис Мечтаното "завръщане" на Мъри е факт след титла в Антверп 20 октомври 2019 | 19:51 - Обновена 0



What a player. What a champion.



The winning moment for @andy_murray at the 2019 @EuroTennisOpen



Мъри успя да стигне до трофея в едва седмия турнир на сингъл, в който участва, откакто почти се раздели с феновете през януари след отпадането от Australian Open. Той трябваше да осъществява обрат във финала, но общо от началото на “азиатския тур” насам е спечелил пет от седем трисетови двубоя.

This incredible story continues.@andy_murray is the 2019 @EuroTennisOpen champion pic.twitter.com/oLqmuTM2IW — ATP Tour (@atptour) October 20, 2019

Британецът вече има 46 титли на сметката си, като двамата с Вавринка последно играха финал помежду си в Доха през 2008 година. За последно пък Мъри изобщо участва в битка за трофей в Дубай през 2017-а, но резултатите му и в Азия също бяха обнадеждаващи - четвъртфинал в Пекин. Любопитното е, че той от 2016-а не бе играл в зала, но пък в такава обстановка е спечелил вече всичките четири турнира, в които е участвал - Виена, Париж (“Мастърс”), Финалите на АТР и вече Антверп.



Вавринка имаше всички възможности да си тръгне с титлата от белгийския град, след като поведе с ранен пробив в първия сет и доминираше в разиграванията зад основната линия с безмилостния си бекхенд. Мъри не сервираше впечатляващо, а на ретур тактиката му да се стреми да е пределно агресивен не сполучи.

A big momentum shift in the @EuroTennisOpen final!@andy_murray fights back to take the second set 6-4 and we're going into a decider pic.twitter.com/xL2qZLD4RS — ATP Tour (@atptour) October 20, 2019

