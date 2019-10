Тенис Шаповалов спечели първата си титла 20 октомври 2019 | 18:16 - Обновена 0



The moment @denis_shapo will never forget.

: @TennisTV | #NextGenATPpic.twitter.com/qGOLDmja0o — ATP Tour (@atptour) October 20, 2019

20-годишният Денис Шаповалов спечели първа титла в кариерата си в АТP в първия си финал. Поставеният под номер 4 канадец се наложи с 6:4, 6:4 над сърбина Филип Крайнович във финала на турнира в Стокхолм. Шаповалов, който е първият канадец с титла след Милош Раонич в Брисбън през януари 2016-а, направи пробиви в третия гейм на първия сет и в деветия на втория за победата. Той приключи мача за час и 25 минути.Шаповалов, който срещна Крайнович за първи път в кариерата си, започна турнира като номер 34 в света, но ще влезе в Топ 30 за първи път от юли насам след триумфа в шведската столица. 0



