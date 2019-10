Ман Юнайтед 1:0 Ливърпул (гледайте на живо)

1984 - Manchester United have not lost a league home game after leading at half-time since May 1984 (1-2 vs Ipswich). Orwell. pic.twitter.com/Kd2AYkN3qM — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2019

Young on the left wing for Man United

Alisson back for Liverpool, but no Salah



МАН ЮНАЙТЕД - ЛИВЪРПУЛ 1:0

1:0 - Рашфорд (36)



Манчестър Юнайтед и Ливърпул играят при резултат 1:0 на "Олд Трафорд". Маркъс Рафшорд откри резултата в 36-ата минута.Двата отбора се хвърлиха в битка от самото начало, но пред двете врати нямаше положения. “Червените дяволи” играеха по-предпазливо, а гостите не намираха пролуки в отбраната на съперника. На два пъти играчите на Солскяер пробваха удари от дистанция, които не затрудниха Алисон. Единственият път, когато играч на мърсисайдци се освободи от защитата, бе в деветата минута, когато Фирмино излезе зад отбраната, но ъгълът бе малък, а ударът на бразилеца неточен.Към края на полувремето се откриха някои пространства, които доведоха до положения. Дълга топка към Мане бе овладяна от нападателя, който напредна и намери отлично Фирмино. Бразилецът обаче стреля слабо и не затрудни Де Хеа. Малко по-късно Манчестър Юнайтед поведе. Дивок Ориги загуби топката в центъра, тя стигна до Джеймс отдясно. Неговото центриране бе перфектно и Рашфорд засече топката за 1:0. Ситуацията, при която Ориги загуби топката, бе разглеждана с ВАР поради съмнения за нарушение, но такова нямаше и попадението бе зачетено.Малко преди почивката попадение на Ливърпул бе отменено след намесата на системата за видеоповторения. Садио Мане овладя топката и преодоля Линдельоф, като прати топката в мрежата. Повторенията обаче показаха, че сенегалецът игра с ръка при овладяването и голът не бе зачетен.Ман Юнайтед няма загуба в последните си шест домакински мача срещу Ливърпул. От началото на сезона обаче "червените дяволи" изпитват сериозни затруднения в нападение. Отборът не е отбелязал повече от един гол в последните си 10 мача. Ако Юнайтед не спечели, това ще е най-слабият старт на тима в първенството от 1986-1987, което е сезонът, в който начело на клуба застава Алекс Фъргюсън.Победа на Ливърпул ще означава 18-а поредна победа във Висшата лига. Това ще е изравнен рекорд за последователни победи, който се държи от Манчестър Сити , постигнат през 2017 г. Мърсисайдци могат да станат едва четвъртият отбор, който започва сезона с девет поредни победи в английското първенство. Давид Де Хеа е възстановен и започва в стартовия състав на Манчестър Юнайтед. Според първоначалните прогнози Оле Гунар Солскяер е променил схемата и ще разчита на 3-5-2. Магуайър, Линдельоф и Туанзебе трябваше да бъдат тройката в защита, но Туанзебе получи контузия на загрявката и на негово място ще играе Маркос Рохо. Антони Марсиал намира място на пейката след дълго отсъствие извън терените. Пол Погба е контузен и пропуска двубоя. Мохамед Салах е извън групата на Ливърпул, след като не успя да се възстанови от контузия, получена на мача с Лестър преди две седмици. На негово място в атака ще играе Дивок Ориги. Алисон се завръща на вратата след двумесечно отсъствие. Жоел Матип , който подписа нов договор с клуба до 2024 г., също се завръща в тима.Де Хеа, А. Йънг, Магуайър, Линдельоф, Рохо, Уан-Бисака, Фред , Перейра, Мактоминей, Джеймс, РашфордРомеро, Мата, Марсиал, Джоунс, Грийнууд, Гарнър, УилямсАлисон, Робъртсън, Ван Дайк, Матип, Александър-Арнолд, Фабиньо , Хендерсън, Вайналдум, Фирмино, Мане, ОригиАдриан, Ловрен, Милнър, Кейта, Гомес, Окслейд-Чембърлейн, Лалана