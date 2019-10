Джон Джоунс: Изчаквам Миочич и Кормие! Нека тези глупаци първо се разберат

Шампионът на UFC в полутежка категория – Джон Джоунс, даде светлина за бъдещето си в смесените бойни изкуства. „Боунс“ засипа феновете си с вълна от публични съобщения в социалната мрежа Twitter. От тях можем да заключим, че бъдещето на американеца е в тежка категория.

Той е на мнение, че вече е победил Израел Адесаня още преди да са влезли в клетката:

„Този ме засипа с обиди и аз само му отвърнах. Треньорът му каза, че съм твърде подъл и лош. Няма какво да продължавам, явно вече спечелих тази война.“

След това отговори на Доминик Рейес, който до момента е непобеден и е четвърти в ранглистата на UFC в полутежка категория.

Probably going to need a few months to pack on some muscle anyway