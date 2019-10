Други спортове СК Jagoars е победител в националната джаги лига 20 октомври 2019 | 15:01 - Обновена 0



Победители в състезанието Българската национална лига по футбол на маса 2019 при мъжете и при жените е спортен клуб JAGOARS. Те печелят титлите най-добър мъжки и най-добър женски професионален отбор по джаги на България за 2019 и правото да се представят в международното състезание – Европейска шампионска лига по футбол на маса, което ще се проведе на 22-24 ноември в Словения. На 12 и 13 октомври в София се проведе Българската национална лига по футбол на маса за 2019 година. Това е състезанието, което определя най-добрите мъжки и женски отбори по джаги в България. Спортният мега сблъсък се игра на две от официалните маси на международната федерация по футбол на маса – Леонхарт и Гарландо, като беше организиран от най-стария клуб по футбол на маса в България – Storm Riders, със съдействието на спортен клуб “Jagoars”.Неделното състезание бе за жените, в него за първото място се бориха четири отбора: STORM RIDERS, JAGOARS I, JAGOARS 2 и THE BLACK KNIGHTS. Подреждането на отборите след изиграните квалификационни мачове определи финалистите за първото място – STORM RIDERS и JAGOARS I. Двата клуба изиграха зашеметяващ финал, наситен с много емоции и воля за победа, в който момичетата на JAGOARS I направиха страхотен обрат в средата на играта и спечелиха категорично с резултат 40:31. Сблъсъкът за третото място бе също толкова интересен и много оспорван - с резултат 40:37 победата бе извоювана от момичетата на THE BLACK KNIGHTS над JAGOARS 2.Победители в състезанието Българската национална лига по футбол на маса 2019 при мъжете и при жените е спортен клуб JAGOARS. Те печелят титлите най-добър мъжки и най-добър женски професионален отбор по джаги на България за 2019 и правото да се представят в международното състезание – Европейска шампионска лига по футбол на маса, което ще се проведе на 22-24 ноември в Словения. 0



