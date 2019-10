Бивш национал на Англия с тежки обвинения заради лицемерието спрямо България

Бившият футболист на Ливърпул и национал на Англия - Стан Колимор, атакува остро местните журналисти по повод случилото се на мача от четвъртия квалификационен кръг на ФА Къп между тимовете на Харингей Бороу и Йолвил. Двубоят бе прекратен в 64-ата минута поради расистки скандирания от трибуните.

Бившият нападател на "мърсисайдци" попита чрез своя профил в Туитър защо медиите на Острова не реагират така бурно, както го направиха веднага след последния съдийски сигнал на евроквалификацията България – Англия на стадион „Васил Левски“, провела се преди няколко дни.

5 mins after Bulgaria,every major broadcaster & journo elaborated disgust. You couldn't move for "we're disgusted, act!"



We are now 2 hrs after a match was stopped in England for racism, where are the same broadcasters & journos?



This is the hypocrisy that keeps racism alive.