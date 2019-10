ММА Пак разследват Конър Макгрегър за сексуално посегателство 20 октомври 2019 | 13:33 - Обновена 0



За втори път тази година звездата на UFC Конър Макгрегър е разследван за предполагаемо сексуално нападение. Report: Conor McGregor under investigation after second sexual assault allegation https://t.co/oPRe5pZTPu pic.twitter.com/ifLac8Bexl — MMAFighting.com (@MMAFighting) October 19, 2019 Според „Ню Йорк Таймс“ ирландецът е обвинен в посегателство срещу жена в кола пред пъб в Дъблин през миналата седмица, цитирайки анонимен източник „запознат със случая“. Все още няма официално повдигнато обвинение срещу 31-годишният Макгрегър, като и ирландските власти не са се свързали с него относно предполагаемия инцидент. В имейл до изданието, пиарът на Конър отрече клиентът му да има такива проблеми. „Конър Макгрегър често е обект на слухове. Той категорично отрича всякакви обвинение в сексуален тормоз“. The mixed martial arts fighter Conor McGregor is being investigated over a sexual assault allegation, the second such case in less than 12 months https://t.co/sSM0WoQWM6 — The New York Times (@nytimes) October 19, 2019 Редица ирландски медии съобщиха за предполагаемо сексуално нападение с участието на „известен ирландски спортист“, като детайлите са същите като тези в материала на „Ню Йорк Таймс“ за Макгрегър. Ирландските закони забраняват разгласяването на имената на заподозрени в изнасилване докато те не бъдат обявени за виновни от съда. boec.bg

