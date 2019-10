Моторни спортове Горивото на Маркес едва му е стигнало, за да финишира 20 октомври 2019 | 12:40 0



копирано

Световният шампион за сезон 2019 в MotoGP Марк Маркес заяви след победата си в Гран При на Япония, че тя изобщо не е била лесна, тъй като пилотът на Honda е трябвало да се съобразява с разхода си на гориво. Малко след финала моторът на испанеца изгасна заради свършилото му гориво и той се прибра до бокса благодарение на помощ от сателитния пилот на КТМ Хафиз Сиахрин. The first thing that has gone wrong all day! @marcmarquez93' Honda has stopped running, and the world champion receives a helping hand back to parc ferme from @hafizh_pescao55! #JapaneseGP pic.twitter.com/4hsRMyu95Y — MotoGP™ (@MotoGP) October 20, 2019 "Не беше лесно, защото натисках още от началото на състезанието, тъй като такава бе стратегията ни. Бях точно на ръба да остана без гориво на финала, което ме държеше под напрежение. Този път предвидихме малко по-малко гориво от друг път. Не беше лесна победа, защото трябваше да мисля за много неща", разкри Маркес. "The fuel was a little bit on the limit!" - @marcmarquez93



The world champion's pace was so hot today, he almost ran out of fuel before the finish! #JapaneseGP pic.twitter.com/yRwax9Mo6p — MotoGP™ (@MotoGP) October 20, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 362

1