Маркес гарантира титлата при конструкторите на Honda със смазваща статистика

Honda спечелиха титлата при конструкторите в MotoGP след триумфа на шампиона Марк Маркес в Япония. Титлата на Honda е 25-а в историята им в кралския клас.

Авансът на Honda в класирането нарасна на 356 точки след състезанието на "Мотеги", като цели 350 от тях са дело именно на Марк Маркес. За сравнение в Ducati, където активът след Япония е 270, 194 точки са дело на топ пилота Андреа Довициозо, а останалите са поделени между Данило Петручи и Джак Милър.

VICTORY FOR @marcmarquez93 AT THE #JAPANESEGP



A record-breaking 25th Premier Class Constructors Championship for Honda! pic.twitter.com/m5yXBbw9ha