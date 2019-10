Маркес зарадва феновете на Honda в Япония с категорична победа

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес триумфира в домашното състезание за конструктора си Honda и записа десета победа за сезон 2019. На второто място финишира сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро, а за третата позиция се пребори Андреа Довициозо.

Маркес изравни по брой победи в кралския клас легендарния мотоциклетист Мик Дуън с 54-ия си успех. Куартараро спечели шестия си подиум на японската писта "Мотеги", както и титлата за Дебютант на годината. Дови пък си тръгва със своя подиум номер 100 в MotoGP.

Марк потегли от полпозишън, след като за първи път спечели квалификацията на японската писта "Мотеги". С успеха си в събота Маркес може да се похвали с първи стартови места на всички писти от календара на MotoGP.

Зад испанеца се наредиха трима пилоти с Yamaha, които се целяха в победа - Франко Морбидели, Фабио Куартараро и Маверик Винялес. За четвърти път тази година трима пилоти на Yamaha намериха място в топ 4.

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо, който бе на полпозишън на "Мотеги" миналата година, потегли едва седми. Това бе третото му най-слабо представяне в квалификация в Япония след деветото място през 2017-а и 13-ото през 2008-ма.

Маркес стартира отлично и поведе, следван от Куартараро и сателитния пилот на Ducati Джак Милър, стартирал шести. Куартараро изпревари Маркес на седмия завой, но на десетия Маркес си върна лидерството.

Морбидели навакса след лошия си старт и излезе на четвърта позиция зад Милър, а зад него се наредиха Дови и Винялес. Междувременно на старта Роси загуби четири позиции и се движеше 14-и.

Маркес започна да натрупва аванс, но за първите шест обиколки Куартараро не му позволи той да нарасне на над секунда.

Малко по-назад Алекс Ринс от Suzuki изпревари Петручи (Ducati) за седмата позиция, а Доктора излезе на 11-а зад Мир.

В седмата обиколка Дови допусна лека грешка и излезе от очертанията на пистата, мина през тревата, но все пак не загуби петото си място.

Stay off the grass @AndreaDovizioso!



The Ducati man escapes unscathed after running slightly wide at Turn 9! #JapaneseGP pic.twitter.com/vnOt86eyoS — MotoGP™ (@MotoGP) October 20, 2019

В деветата обиколка на "Мотеги" Андреа Яноне от Aprilia падна на 11-ия остър завой след дългата права.

Около десетата обиколка темпото на Милър започна да намалява заради комбинацията от софт гуми и австралиецът бе изпреварен от Морбидели, Дови и Винялес. Две завъртания по-късно италианецът с Ducati изпревари Морбидели и зае третата позиция. Винялес също успя да мине пред Морбидели и започна битка с Дови за последното място на подиума.

След като бе преполовена състезателната дистанция Маркес увеличи аванса си пред Куартараро на секунда и половина.

Ринс също изпревари Морбидели и напредна до шесто място, но бе изпреварен от сателитния пилот на Honda Кал Кръчлоу.

Състезателният уикенд на Валентино Роси завърши в чакъла на 20-ата обиколка след падане на завой номер 1.

Три обиколки преди финала Дови се измъкна от атаките на Винялес и започна да намалява изоставането си от Куартараро. Оставащите обиколки обаче не му бяха достатъчни да стори това и италианецът завърши трети, следван от Винялес. В последния момент Кръчлоу пък изпревари Морбидели и завърши пети.

Топ 10 допълват двойката на Suzuki Алекс Ринс и Жоан Мир, Петручи и Милър. В точките успяха да влязат и трима от пилотите на КТМ - Пол Еспергаро, Мигел Оливейра и Мика Калио. Съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо пък завърши 17-и.