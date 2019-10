НБА Приказката на Сиакам продължава, Торонто му даде $130 млн. 20 октомври 2019 | 08:24 - Обновена 0



206-сантиметровият Сиакам постепенно се наложи като ключов играч за канадците и след като в новобранската си година изигра само 55 мача и дори прекара известно време в Лигата за развитие. Там стана шампион и взе отличието за MVP на финалите през 2017 година, защитавайки цветовете на Раптърс 905, а през сезон 2017/2018 вече имаше значително по-голяма роля със 7.3 точки, 4.5 борби и 2.0 асистенции в 81 мача от редовни сезон на Асоциацията.

Pascal Siakam is one of the most rapidly improving players in the NBA.



2016-17: 4.2 PPG on 50.5 eFG%

2017-18: 7.3 PPG on 53.7 eFG%

2018-19: 16.9 PPG on 59.1 eFG%



Raptors just made a 4-year, $130M bet that he will continue to progress. pic.twitter.com/3ix0bJlU1C — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) October 19, 2019

Бившият баскетболист на колежанския Ню Мексико Стейт окончателно показа на какво е способен в историческия за Торонто сезон 2018/2019, който завърши с шампионска титла за канадците. Сиакам игра в 80 мача и след края на сезона заслужено бе избран за “Най-прогресиращ играч” с показатели от 16.9 точки, 6.9 борби, 3.1 асистенции, 0.9 отнети топки и 0.7 чадъра. В 24 мача от плейофите нивото му бе още по-високо - 19.0 точки, 7.1 борби, 2.8 асистенции, 1.0 отнети топки и 0.7 блокирани стрелби.

Sources: Raptors star Pascal Siakam's four-year, $130M maximum deal with Toronto does not include any player or team options. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2019

