Конте: Всички сме разочаровани от случилото се с Алексис Санчес

Наставникът на Интер Антонио Конте изрази съжалението си от контузията в глезена, която получи нападателят на тима Алексис Санчес . Заради нея преотстъпеният от Манчестър Юнайтед играч се подложи на операция, която ще го извади от игра в следващите 3 месеца.

“Отборът тренира много добре и когато виждам подобно отношение, знам, че мога да бъда спокоен. Може да спечелим или загубим този мач, но това ми вдъхва увереност. Всички сме много разочаровани заради Санчес, тъй като тъкмо започваше да има въздействие при нас. Той пристигна с големи ентусиазъм и желание да предизвика себе си и да работи усърдно, за да бъде този Санчес, когото познаваме, но се случи това. Тъжно е, но контузиите са част от футбола. Важно е сега повече от всякога да стане ясно, че всички в състава са първи избор. Нямаме резерви, просто се нуждаем от различни играчи в различни моменти”, заяви Конте на пресконференцията си преди гостуването на Сасуоло.

Antonio Conte and #Inter are “disappointed” at losing Alexis Sanchez, but wants to “see the opportunity in a crisis” against #Sassuolo https://t.co/v6WlHbCs3S #SassuoloInter #FCIM #SerieA #MUFC #Chile pic.twitter.com/yG4zRIeXHF