Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, два гола за две минути (гледайте тук)

От самото начало "гражданите" обсадиха вратата на Хенеси. Центриранията на Бернардо Силва и Кевин де Бройне изглеждаха много опасни, но отбраната и стражът на "орлите" някак си се справяха с всеобщи усилия.

В 16-ата минута Уорд в последния момент изчисти топката пред Жезус, който чакаше да засече центриране на Де Бройне успоредно на голлинията. В 22-рата Хенеси се отчете с две последователни намеси след удар на Гюндоган и опасно центриране на Кансело.

Кристъл Палас издържа на вихрения натиск в първите 25 минути, които Сити владееше топката в 80% от времето, и след това започва да опитва да изнася по-напред играта.

Gabriel Jesus

50th goal for @ManCity in all comps (110th app)

Scored 45 goals in 64 starts

Third player to score 50+ goals for club under Guardiola

Scored in 4 successive away apps for first time in City career pic.twitter.com/EuzWMsuLqp