Джордан откри болница, за чието строителство е дарил $7 милиона

Michael Jordan teared up when talking about the new $7 million family medical clinic project and said “this is just the beginning.” This project obviously means a lot to him. pic.twitter.com/Ys7xtNSLCC — Steve Reed (@SteveReedAP) October 17, 2019 Баскетболната икона Майкъл Джордан преряза лентата на нова болница в Шарлът, в която гарантирано обслужване ще получават дори лица, които не са здравно осигурени. Медицинското заведение е построено след дарение в размер на $7 милиона от Ем Джей, който е собственик на местния НБА отбор - Хорнетс. “Това е емоционален момент за мен - да мога да се отблагодаря поне малко на общност, която винаги ме е подкрепяла през годините. Правя това от сърце и стоя пред вас като горд родител, син, очевидно и част от това общество”, сподели през сълзи Въздушния, който е роден в Бруклин, но детството му преминава в Сeверна Каролина, където се намира и Шарлът. The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic is open for business!3149 Freedom Drive Charlotte, NC 28202 pic.twitter.com/gbS2AzZInA — Novant Health (@NovantHealth) October 17, 2019

Строителството е продължило близо две години, а болницата, която носи името The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic, функционира активно още няколко седмици преди официалното откриване.





