Най-добрите точки на Янко Типсаревич (видео)

В Стокхолм 35-годишният Янко Типсаревич играе на последния си турнир в кариерата, но събра сили, за да изненада топ поставения в надпреварата Фабио Фонини.

This is amazing.



Fans in Stockholm are giving Tipsarevic a long and worthy standing ovation in his last ATP-tournament. pic.twitter.com/mmW9YuxxK0