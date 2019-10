Меси отказал доживотен договор с Барселона

Суперзвездата на Барселона Лионел Меси потвърди, че е отказал доживотен договор, който му е бил предложен от клуба. Той посочи като причина нежеланието си да бъде обвързан с каталунците по такъв начин.

“Истина е, че от Барселона ми предложиха доживотен договор. Аз обаче им казах, че не желая договор, който ме обвързва по такъв начин. Искам да съм добре, за да продължа да играя и да се боря за своите цели. Мога да остана тук докрай, но не и заради договор. Бих останал тук за цял живот”, сподели Меси пред аржентинското “Радио Метро”.

