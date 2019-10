Рафа Надал се ожени

#Photos Via Diario de Mallorca @DiariodeMorelos Mallorca

Nadal and his childhood sweetheart Mery Perello#NadalWedding

Maria Francisca Perelló Rafael Nadal Parera #XiscaPerello #RafaNadal #RafaelNadal #Nadal #Xisca #Love #family #wedding #NadalWedding pic.twitter.com/Fp7wpavqY2