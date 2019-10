Бокс Тайсън Фюри прибира 15 милиона от WWE? 19 октомври 2019 | 15:25 - Обновена 0



Tyson Fury really struggled to break that plastic helmet pic.twitter.com/3PYkOGTEEC — Get Up (@GetUpESPN) October 17, 2019

Според информация от Daily Mail бившия шампион ще прибере 15 милиона долара от участието си в кеча, като сумата може да нарасне до 20 милиона, ако той се появи още веднъж в WWE след битката си в края на месеца. Tyson Fury set time make around 15 million for his appearance at #CrownJewel in Saudi Arabia pic.twitter.com/3xLPSNC4eU — SmackTalk (@_smacktalk) October 16, 2019 31-годишния британец е с рекорд 29–0–1 в бокса и през септември победи с решение Ото Валин, но в битката получи сериозна аркада над окото. Той очаква битка с Дионтей Уайлдър през февраури 2020 година, но признава, че WWE може да промени плановете му за бъдещето. Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри ще прибере огромни пари за своята авантюра в WWE. Фюри ще се качи на ринга в кеча, за да се бие срещу Браун Строуман на WWE Crown Jewel в края на месеца в Саудитска Арабия. Фюри се появи няколко пъти в WWE и си спретна меле със Строуман, което доведе до битка между тях. mma.bg

