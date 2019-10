eSports Уникалната история на един от големите български геймъри 19 октомври 2019 | 13:59 - Обновена 0



AIRPORT BOIS pic.twitter.com/qfQqjPc4hs — Nikobaby (@NikoDOTA) August 22, 2019

Травмата го вади от терена задълго и Николов трябва да насочи вниманието си другаде. Едва тогава в дома му се появява компютър, а само 6 месеца по-късно Николай вече е толкова запален по игрите, че не иска и да чуе отново за топката. Казва на приятелите си, че ще изкарва пари с Dota, което предизвиква смях. Родителите му също не одобряват новото увлечение на сина си и не престават да му напомнят, че по-важно е училището. Николай се вслушва в съвета им и взима пауза от игрите, които заемат все по-голяма част от времето му, за да завърши образованието си, след което напълно се посвещава на Dota. Започна да печели пари като увеличава качествата на акаунти, които после продава на любители.



Става известен с прякора Nikobaby, а първият му отбор е G2play, с който на първия си турнир отстранява тимове като Virtus.pro, Polatiry и Complexity. Сменя много отбори, а основният му проблем е руският език. Заради него губи мястото си в Effect, но след като се научава да говори добре, получава предложения от куп тимове, сред които и от престижния Virtus.pro.

Rotterdam get ready, we are coming!



Super excited to share that we are invited to DreamLeague Season 12 October 18-20th!#LongLiveAlliance #ALLfam #Dota2 pic.twitter.com/s8P5tCuoDn — Alliance (@theAllianceGG) October 7, 2019

В момента обаче Nikobaby сякаш има други планове. В началото на сезон 2019-20 предприе пътуване до Азия заедно с гръка Харис "SkyLark" Зафириу. Двамата се включват в състава на Clutch Gamers, но за тяхно нещастие отборът се разпада. Николов обаче решава да остане в региона и след кратки включвания в 5-6 отбора получава покана от Mineski. Следва големият турнир The International в Шанхай и класиране на 9-12-о място. Това носи на тима почти 700 000 долара от наградния фонд. Сега Нико е играч на Alliance.



