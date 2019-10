Тенис Григор Димитров започва с квалификант във Виена 19 октомври 2019 | 13:46 0



Това стана ясно от тегления днес жребий, според който Гришо е в първата половина на схемата, чийто водач е Доминик Тийм. Димитров обаче е в четвъртината на поставения под номер 3 Матео Беретини, с когото може да се срещне във втория кръг. Италианецът първо трябва да преодолее намиращия се в слаба форма тази година Кайл Едмънд.

Ако евентуално мине през Беретини (или британеца), Григор може да се изправи срещу някого измежду Феликс Оже-Алиасим (номер 6), Андрей Рубльов, Милош Раонич или Хьон Чон.



Димитров няма точки за защитаване във Виена, защото миналата година отпадна в първия кръг от Михаил Кукушкин с 4:6, 6:4, 4:6.

Тийм започва кампанията си в австрийската столица срещу получилия “уайлд кард” Жо-Вилфред Цонга, а в тази четвъртина има още любопитни сблъсъци: Фернандо Вердаско - Николоз Басилашвили, Пабло Кареньо-Буста - Денис Шаповалов и Борна Чорич - Михаил Кукушкин.

