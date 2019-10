Ню Джърси подписа нов договор с първия избор в драфта от 2017-а

Американският хокеен клуб Ню Джърси Девилс подписа договор с центъра Нико Хишиер за седем години и 50.75 милиона щатски долара. Споразумението ще влезе в сила от следващия сезон, в който първият пик в драфта през 2017-а година ще прибере 7.25 милиона.

The @NJDevils have agreed to a seven-year, $50.75-million contract extension with Nico Hischier.https://t.co/6UwHsVPale