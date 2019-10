Рокхолд ще се отказва

Бившият шампион на UFC в средна категория Люк Рокхолд най-вероятно ще прекрати своята кариера.

„В този момент нямам интерес към боевете. Не съм готов да направя официално съобщение за край на кариерата – коментира Рокхолд. – Не си затварям окончателно вратата за завръщане, но може повече никога да не се бия.“

Ufc should match Up #lukerockhold vs #chrisweidman at lhw. My prediction fight ends in a double knockout and both should retire immediately