Отнеха победата на ММА боец заради инхалатор

Победата на нашумелият ММА боец и бивша звезда в американския футбол Грег Харди над Бен Сосоли беше отнета. Битката от тежка категория се състоя на галавечерта на UFC в Бостън. Харди спечели със съдийско решение, но малко по-късно неговият успех беше анулиран. Причината беше, че на почивката между втория и третия рунд той използва инхалатор.

The Greg Hardy - Ben Sosoli fight has been ruled a no contest, per UFC, due to Hardy using an inhaler between round 2 and 3. Hardy’s explanation for why he used it: pic.twitter.com/899ErQBIvt