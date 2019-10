Зимни спортове Милър спаси 22 удара при победата на Анахайм над Каролина 19 октомври 2019 | 10:47 0



Адам Енрике и Трой Тери вкараха голове през първата третина, а Райън Милър спаси 22 удара при победата на Анахайм с 4:2 срещу Каролина в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Картър Роуни и Якоб Силферберг също бяха точни за Дъкс, които останаха перфектни у дома.Джон Карлсон добави три асистенции към историческия си старт на сезона, а Ти Джей Оши наниза две шайби за победата на Вашингтон с 5:2 срещу Ню Йорк Рейнджърс. Карлсон участва в головите атаки на Оши, Ник Дауд и Михал Кемпни, с което записа 17-ата си точка от началото на сезона. Така той се изравни с Конър Макдейвид в индивидуалното класиране по този показател и поведе при асистенциите със сбор от 14.Крис Летанг вкара победния гол в третата част и добави един на празна мрежа при успеха на Питсбърг с 4:2 срещу Далас. Джаред Маккан и Патрик Хорнквист също отбелязаха голове за Пенс, които са в серия от пет поредни победи.

