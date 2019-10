Моторни спортове Маркес с десети полпозишън за сезона в MotoGP, Yamaha ще дебнат за грешки 19 октомври 2019 | 10:10 - Обновена 0



Световният шампион за сезон 2019 в MotoGP Марк Маркес (Honda) спечели квалификацията на японската писта "Мотеги" и ще потегли първи на старта в неделя. Трасето бе единственото в календара, на което Маркес не бе печелил полпозишън в кралския клас. Испанецът заемаше първото място за почти цялата квалификация, като в последната обиколка подобри постижението си на 1:45.763 мин за обиколка. @marcmarquez93 completes the set!



The world champion takes his first pole at Motegi, and now has a #MotoGP pole position at every circuit on the calendar! #JapaneseGP pic.twitter.com/BhSZjr98Sm — MotoGP™ (@MotoGP) October 19, 2019 Зад пилота на Honda ще се наредят трима състезатели с Yamaha. Изненадващо от второ място ще стартира Франко Морбидели, който за първи път е топ пилотът на Yamaha в квалификация. Зад него следват Фабио Куартараро и Маверик Винялес. Морбидели приключи квалификацията на минимално изоставане от 0.132 сек спрямо Маркес, а Винялес можеше да бъде и по-близо, ако не бе загубил време в третия сектор от пистата. Четвъртият пилот на Yamaha Валентино Роси приключи квалификацията едва десети. Зад Винялес пети остана сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу, което е най-добрият му резултат в квалификация за сезона. Следващите три места на старта ще бъдат заети от пилоти на Ducati - Джак Милър, Андреа Довициозо и Данило Петручи. Пред Доктора ще потегли Алейш Еспергаро с Aprilia. Дуото на Suzuki Алекс Ринс и Жоан Мир ще стартира от 11-а и 12-а позиции. @marcmarquez93 holds off the @sepangracing duo for pole at Motegi!@FrankyMorbido12 and @FabioQ20 will look to challenge the world champion from the front row tomorrow! #JapaneseGP pic.twitter.com/OLK46HM3cs — MotoGP™ (@MotoGP) October 19, 2019 Родният герой Такааки Накагами остана 13-и, а съотборникът на Маркес - Хорхе Лоренсо - 19-и. Пистата "Мотеги" бе все още мокра на места в квалификацията и сцеплението не бе еднакво навсякъде. Инциденти обаче нямаше.

