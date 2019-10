Citroen с трета кола за рали Австралия, за да помогнат на Ожие за титлата

Citroen ще започнат последния кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC) с три автомобила. Третият ще бъде за бившият им пилот Мадс Остберг с цел да помогнат на звездата си Себастиен Ожие да спечели титлата за сезона.

След като Остберг изгуби титулярно място заради Ожие и Есапека Лапи през 2019-а, той се съсредоточи върху развитието на новата R5. Миналата година в Австралия Остберг финишира трети.

Citroen has entered a third C3 WRC to be driven by Mads Ostberg for next month's season-closing Rally Australia to potentially boost Sebastien Ogier's #WRC title hopes https://t.co/Ha315NFYuT