Синът на Уейн Гарднър отказал оферта от MotoGP

Пилотът от Moto2 Реми Гарднър разкри, че е получил оферта от отбор от кралския клас на мотоциклетизма за сезон 2020, но я е отказал. Синът на легендата на MotoGP Уейн Гарднър е бил потърсен от КТМ след обявяването на раздялата им с Йоан Зарко. Гарднър, който заема 12-о място в Moto2 през 2019-а обаче, е заявил, че иска да запише още един сезон в междинния клас. Тъй като отговорът на Реми е бил моментален, до преговори не се е стигнало. Ето защо не става ясно за кой тим - заводският или сателитният - от КТМ са гласели Гарднър-младши.

"От КТМ се обадиха на мениджъра ми още в Австрия. Той ми каза, че очаква обаждането и ме попита как се чувствам. Аз бях ясен, че искам да остана още една година в Moto2", разкри пред MotoGP.com Реми. Той допълни, че голямата му цел остава кралския клас, но в момента чувства нужда първо да се докаже на по-ниско ниво.

"I like fighting at the front" - @GardnerRemy



