Петручи пред Маркес в мократа трета тренировка от MotoGP в Япония

Пилотът на Ducati Данило Петручи бе най-бърз в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Япония. Италианецът завърши сесията на мократа "Мотеги" пред вече осемкратния шампион Марк Маркес от Honda.

@Petrux9 pinches top spot in FP3!



The Ducati man leaves it late to claim the fastest time at a rain-soaked Motegi! #JapaneseGP pic.twitter.com/PZ4QRMQ0BZ — MotoGP™ (@MotoGP) October 19, 2019

По време на цялата тренировка изглеждаше, че Маркес ще приключи на върха, но с последния си опит Петручи подобри постижението му.

Трети завърши Франко Морбидели с Yamaha, следван от още един пилот на Yamaha - Маверик Винялес. Топ 5 допълни Силван Жинтоли, който този уикенд кара с "уайлд кард" за Suzuki. Валентино Роси завърши 12-и, а съотборникът на Маркес - Хорхе Лоренсо - предпоследен.

Тъй като тренировката се проведе на много мокра писта, промени в топ времената от петък не настъпиха. Резултатите от втората тренировка оставиха победителят от САЩ и Великобритания Алекс Ринс (Suzuki) и Кал Кръчлоу (Honda) без директно място в Q2.