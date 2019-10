Англия Ван Дайк: Под напрежение сме, но това не ми пречи 18 октомври 2019 | 19:38 - Обновена 0



"Не мисля, че има какво да губим. Ман Сити е шампионът, те защитават титлата си, а ние искаме да стигнем до нея”, заяви Ван Дайк. - Напрежението се увеличава, но това идва от медиите. Те ни поставят под по-голямо напрежение и ние трябва да се справяме с това. Не ми пречи, защото не мисля за това, което другите хора говорят. Аз просто искам да печеля всеки следващ мач."



"Трябва да се наслаждаваме на това, че сме на върха на Висшата лига и да имаме самочувствие. Особено след начина, по който стигнахме до тези точки, след като не играхме по най-добрия начин, но постигнахме победи. До края на сезона остават толкова много мачове. Не може да мислиш за спечелване на титлата, не е реалистично. Не трябва да го правим и не го правим, но е по-хубаво да сме в тази ситуация", сподели още бранителят.



"Не гледам мачове на Манчестър Сити, но роднини и приятели ми пишат, особено след двубоя с Уулвс. Това е част от живота, но ние научихме миналата година да не гледаме другите до края на кампанията. Засега се представяме добре, но Ман Сити не се е отказал, допълни той. - Гладът за трофеи е дори по-голям от преди да спечелим Шампионската лига. Всеки иска да го преживее отново. Беше фантастична вечер."



Ливърпул спечели първите си осем мача от началото на сезона в първенството, но не демонстрира най-добрата си игра и Ван Дайк е наясно с това: "Със сигурност има какво да подобрим. Трябва да контролираме двубоите по-добре. Понякога отборите играят добре срещу нас и ни притискат до края."



В неделя предстои голямото дерби на английския футбол между мърсисайдци и Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд". "Те не се представят така, както искат, не са напълно уверени и не са в ситуация, в която искат да бъдат. Хубавото на футбола е, че нещата могат да се променят във всеки мач. Те може да смятат, че това е подходящ двубой да направят това, но ние искаме да излезем и да се борим за всеки сантиметър, да вземем трите точки и да продължим серията си, коментира Ван Дайк. - Това е голям мач, но е с по-голямо значение за феновете. Всичките ни двубои в Шампионската лига са големи, колкото този. Цялата атмосфера преди мача го прави по-голям от някои двубои, но не мисля, че е мачът на сезона. Големите двубои са тези от Шампионската лига и тези, които евентуално ще ни помогнат да спечелим титлата."



Ван Дайк е определян като една от основните причина за успехите на Ливърпул напоследък. Защитникът пристигна на "



"Искам да играя във всеки мач. Това е най-забавната част от това да си футболист. Да си на терена и да демонстрираш качествата си пред света, сподели холандският национал. - Не е лесно, трябва да се грижиш за себе си. Важно е някои неща да останат настрана. Например, играем четири мача в следващите 11 дни, което значи пътувания, хотели. Трябва да гледаш какво ядеш, пиеш, да се възстановяваш добре. Въобще не се оплаквам, но трябва да гледаш какво правиш, защото хората идват на стадиона да те гледат как играеш и няма значение дали си имал настинка предишния ден, те искат да си на ниво в деня на мача.



