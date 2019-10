БГ Футбол Медиите на Острова отразиха оставката на Балъков 18 октомври 2019 | 19:18 - Обновена 1



Красимир Балъков подаде оставка като селекционер на националния отбор по футбол. Това се случи на извънредния Изпълком, на който стана ясно, че всичките му членове също подават оставки, а Михаил Касабов ще бъде начело на Българския футболен съюз до насрочването на нов Конгрес за президент. Касабов наследява Борислав Михайлов, който подаде оставка след срамното поражение с 0:6 от Англия и расисткия скандал заради поведението на българските фенове спрямо футболистите на Гарет Саутгейт. Bulgaria's coach Krasimir Balakov has resigned following racist abuse of England players during Monday's Euro 2020 qualifier.



Full story https://t.co/g8jLaYkCQS pic.twitter.com/5sgYRVB4Gc — BBC Sport (@BBCSport) October 18, 2019 Очаквано, оставката на Красимир Балъков веднага бе отразена от най-авторитетните медии на Острова. "Дейли мейл", "Би Би Си" и "Скай Спортс" не пропуснаха да припомнят думите на легендата от САЩ '94, който на пресконференцията след мача заяви, че не е чул никакви расистки скандирания. Изданията обясняват и как ден по-късно вече бившият селекционер се извини на английските футболисти, станали обект на расизъм при гостуването в София. Krasimir Balakov has resigned after a Euro 2020 qualifier had to be paused twice due to racist abuse directed at @England players https://t.co/b2ataC2z6Q — Sky News (@SkyNews) October 18, 2019 В момента България е разследвана от УЕФА по четири точки и е пред угрозата от много тежко наказание. Санкцията ще стане ясна на 28 октомври. BREAKING: Bulgaria manager Krasimir Balakov 'resigns' following England racism storm https://t.co/NVZ0BVWJNy pic.twitter.com/zSpR0C52qR — Mirror Football (@MirrorFootball) October 18, 2019 btvnovinite.com В момента България е разследвана от УЕФА по четири точки и е пред угрозата от много тежко наказание. Санкцията ще стане ясна на 28 октомври.btvnovinite.com

