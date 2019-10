Италия Старият Палермо официално престана да съществува 18 октомври 2019 | 19:22 - Обновена 0



Така се появи нов Палермо с официалното име SSD Palermo (това на досегашния беше US Citta di Palermo - б.р.). Той започна настоящия сезон в четвъртото ниво на местния футбол, като е лидер в дивизия I на Серия “Д” с 18 точки от 6 мача. US Citta di Palermo, predecessor to the phoenix club, officially ceases to exist after 32 years https://t.co/NrEtyIeBsM #Palermo #SerieD pic.twitter.com/BCl8Y8NTQ0 — footballitalia (@footballitalia) 18 октомври 2019 г. Отборът на Палермо , създаден през 1987 година, официално сложи край на своето 32-годишно съществуване след днешното решение на местен съд за банкрута на клуба. Това беше четвъртият правоприемник на сицилианския отбор, основан първоначално през 1900 година. Именно този тим достигна до рекордното в клубната история пето място в Серия “А” през сезоните 2005/06, 2006/07, 2009/10, а през 2010/2011 игра финал за Купата на Италия, загубен с 1:3 от Интер . През това лято обаче клубът беше изключен от Серия “Б” заради финансови неизправности.Така се появи нов Палермо с официалното име SSD Palermo (това на досегашния беше US Citta di Palermo - б.р.). Той започна настоящия сезон в четвъртото ниво на местния футбол, като е лидер в дивизия I на Серия “Д” с 18 точки от 6 мача.

Калоян Антонов

