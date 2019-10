Бокс Гвоздик – Бетербиев: Боксовата война продължава 18 октомври 2019 | 19:07 - Обновена 0



копирано



Сблъсъкът между Украйна и Русия ще се пренесе и на боксовия ринг. За втори път за последните 15 месеца двама непобедени представители на бившите съветски републики ще премерят сили. Подобни битки напомнят на легендарните мачове между Джо Луис и Макс Шмелинг във времената на Втората световна война. През юли 2017-а Александър Усик покори Русия с успеха над нокаутьора Мурат Гасиев. Срещата имаше широк отзвук. В двете държави опитаха да извлекат ползи, но големият победител бяха феновете. Усик изнесе урок на Мурат Гасиев и спечели най-силния турнир за последните няколко десетилетия – Световните боксови супер серии. Сега на ринга ще се качат Александър Гвоздик (17-0, 14KO) и Артур Бетербиев (14-0, 14KO). Двамата шампиони също нямат поражение и ще се бият в обединителен мач за две от световните корони в лека-тежка категория. Beterbiev's Trainer: We Jumped On Unification Opportunity! https://t.co/b1O8dIRYnd pic.twitter.com/4gYJw4IErs — BoxingScene.com (@boxingscene) October 17, 2019 32-годишният Гвоздик (17 победи, 14 с нокаут) покори професионалния бокс с лекота. Той отказа 10 от последните си 11 противници. През декември едва не уби дългогодишния шампион на Световния боксов съвет Адонис Стивънсън. Канадецът не само, че загуби своя пояс, но трябваше да се бори за живота си. През 2019-а Гвоздик направи една защита на пояса, а сега отново ще се опита да докаже своята невероятна класа.

Бетербиев (14 победи, 14 с нокаут) стана професионалист с впечатляваща визитка. Той спечели световната и европейска титла, а на олимпиадата в Лондон беше много близко до победа над Александър Усик в един феноменален мач. ESPN Weights From Philly: Gvozdyk 174.3, Beterbiev 174.5 https://t.co/kcmUQJ1NTH pic.twitter.com/L33fGa3ypA — BoxingScene.com (@boxingscene) October 17, 2019 Тежко удрящият руснак замина за Канада, където стартира своята професионална кариера. Той премина през доста препятствия преди най-сетне да получи шанс да спечели световната титла. Направи го с лекота в края на 2017-а срещу бившия съотборник на Кубрат Пулев – Енрико Кьолинг. Последваха две много убедителни защити преди желанието на 34-годишния Бетербиев за обединителен мач да се сбъдне. Последваха две много убедителни защити преди желанието на 34-годишния Бетербиев за обединителен мач да се сбъдне.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 634

1