Усик ще гледа Руис – Джошуа от първия ред

Това заяви Еди Хърн, който работи с бившия неоспорим шампион в полутежката дивизия. Усик спечели дебюта си при тежките и затвърди позицията си на задължителен претендетн за пояса на WBO, който в момента е собственост на 30-годишния Руис.

Реваншът между американеца от мексикански произход и англичанина с нигерийски корени е насрочен за 7-ми декември в Диря.

„Усик ще гледа двубоя между Руис и Джошуа на живо“, разказа Еди Хърн.

„Инструкциите, които той ми даде, бяха много ясни: „искам следващият ми мач да е за световната титла“. Той настоява, че е готов за такава среща“, сподели английският промоутър.

Хърн разкри и интересно име от списъка със спаринг партньори на бившия световен шампион при тежките.

Boxing news: Derek Chisora planning to spar Anthony Joshua and TRAIN HIMSELF for David Price fight, claims Jarrell Miller will be next https://t.co/wSOpHmHm9e pic.twitter.com/eyqH4qpdSh