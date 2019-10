НБА Луол Денг обяви края на кариерата си 18 октомври 2019 | 13:31 0



34-годишният британец от южносудански произход направи това като играч на Чикаго Булс, след като подписа символичен еднодневен договор с клуба.

OFFICIAL: @LuolDeng9 to retire as a Chicago Bull.



More: — Chicago Bulls (@chicagobulls) 17 октомври 2019 г. Денг игра 15 сезона в НБА, като в първите почти 10 години от кариерата си бе част от Чикаго Булс. След това той игра за Маями Хийт, Лос Анджелис Лейкърс и Минесота Тимбъруулвс.



За 902 мача в лигата Денг има 14,8 точки, 6,1 борби и 2,3 асистенции средно на мач. Life was better when Luol Deng was balling out in a Bulls uni pic.twitter.com/YUu8JVBszZ — Barstool Chicago (@barstoolchicago) 17 октомври 2019 г.

