Боксьор разкри: Сент Пиер не е приключил

ММА легендата Джордж Сент Пиер не е приключил своята кариера. Това разкри руският боксьор Артур Бетербиев, който от години живее в Канада. Бившият шампион на UFC в полусредна и средна категории разкри в последните интервюта, че повече няма намерение да влиза в октагона.

I’m announcing my retirement from the UFC and mixed martial arts competition. I intend to keep training and practicing martial arts for as long as I live, but now is the time that I chose to end my career as a professional MMA athlete. Read my official statement in the images. pic.twitter.com/uMP0LE5XeF