Усик поиска от Еди Хърн мач за титла

Украинската суперзвезда в професионалния бокс Александър Усик поиска мач за титла от своя промоутър Еди Хърн. Олимпийският шампион от Лондон дебютира в тежка категория по впечатляващ начин. Той отказа американеца Чаз Уитърспуун на 12 октомври.

Next up will be the Oleksandr Usyk-Chazz Witherspoon as Usyk, the former undisputed cruiserweight champion and 2018 fighter of the year, makes his heavyweight debut. https://t.co/lSNUxGvAGd